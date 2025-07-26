وزير الداخلية يعتمد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحركة جاءت إدراكاً لأهمية مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتابعت الوزارة أن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى، وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

ولفتت الوزارة إلى أنه فى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفاً لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفياً وصولاً لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، فضلا عن مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وشملت الحركة تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدى، مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.

- واللواء شريف رءوف زكى عبدالرازق، مساعد الوزير لقطاع الأمن .

-اللواء محمد أبو الليل أمين محمد، مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

- اللواء وليد جميل محمد الوكيل، مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .

-اللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح، مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

- اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر، مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .

- اللواء محمد مجدى عويس عطا الله شميله، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

- اللواء عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .

-اللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضى، مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

- اللواء محمد منصور إبراهيم الباز، مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

- اللواء محمد فتح الله غازى إبراهيم، مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

-اللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .

- اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد الوزير لقطاع التدريب .

- اللواء عاطف عبدالعزيز محمد خالد، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

- اللواء محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى، مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

-اللواء محمد زهير عبدالحميد منصور، مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

- اللواء أشرف السيد محمد جاب الله، مدير أمن القليوبية.

- اللواء أسامة نصر جلال عبدالمولى، مدير أمن الغربية .

- اللواء علاء الدين عامر يونس أحمد، مدير أمن المنوفية .

- اللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان، مدير أمن الإسكندرية .

-اللواء سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

-اللواء حاتم محمد عبدالفتاح نصار، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى .

- اللواء حاتم حسن أحمد على، مدير أمن المنيا .

- اللواء رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى، مدير الإدارة العامة للإنتخابات العامة.

- اللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال، مدير أمن الدقهلية .

- اللواء عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر، مدير أمن أسوان .

- اللواء محمد حامد هشام أحمد، مدير أمن قنا .

-اللواء أيمن عادل يس الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر .

- اللواء محمد محمد خليل الجمسى، مدير أمن بورسعيد .

- اللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

-اللواء مفيد فوزى عبدالحميد العطوى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

-اللواء تامر خليل حسين خليل، مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.