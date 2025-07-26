رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم السبت إن الاعتراف بدولة فلسطين قبل قيامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضافت ميلوني في تصريح لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية “أنا أؤيد بشدة (قيام) دولة فلسطين، لكنني لا أؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقد اعترفت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي بفلسطين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، لكن فرنسا هي أول عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى تتخذ خطوة كهذه.