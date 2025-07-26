شارك عشرات الفلسطينيين بينهم رجال دين مسيحيون، السبت، في وقفة أمام كنيسة المهد ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بسياسة التجويع الإسرائيلية في غزة، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة، وإدخال المساعدات للقطاع.

ونظمت الوقفة بدعوة من بلدية بيت لحم ولجنة التنسيق الفصائلي بالمدينة، ورفعت خلالها لافتات تندد بما ترتكبه إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة من تجويع وحصار، وفق مراسل الأناضول.

وقال راعي طائفة الروم الأرثوذكس بمدينة بيت لحم، الأب عيسى ثلجية، إن "الرسالة هنا هي وقفة حق مع أهلنا في غزة.. وقفة إنسانية مع أطفال القطاع الذين يعيشون الأمرّين".

وأضاف للأناضول: "رسالتنا للعالم هي الوقوف والتحرك لأجل غزة".

وأكد ثلجية أن صمود الفلسطينيين في غزة هو دفاع عن الحق والأرض.

والجمعة، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش للأناضول، إن 9 فلسطينيين توفوا بينهم طفلان خلال 24 ساعة فقط، بسبب الجوع وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا الجوع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 122، بينهم 83 طفلا.

فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل دون عمر العامين في القطاع جراء نفاد الحليب والمكملات الغذائية وسط استمرار سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل.

وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل.

ومنذ 2 مارس الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.