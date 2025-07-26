ترامب يدعو كمبوديا وتايلاند للاتفاق على وقف إطلاق النار

في أعقاب تصاعد النزاع بين كمبوديا وتايلاند، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا الطرفين إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار وأعرب عن تفاؤله بأن هذا يمكن أن يحدث قريبا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" اليوم السبت: "تحدثت للتو مع رئيس وزراء كمبوديا بشأن وقف الحرب مع تايلاند. وأنا الآن أتصل برئيس وزراء تايلاند بالإنابة، لطلب وقف إطلاق النار أيضا، ونهاية الحرب التي تحتدم الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد اتفقوا على الاجتماع فورا والعمل بسرعة على وقف إطلاق النار، وفي النهاية تحقيق السلام".

وفي وقت سابق، تحدث ترامب في مكالمات هاتفية منفصلة مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت ورئيس وزراء تايلاند بالإنابة بومثام ويتشاياشاي.

وأضاف ترامب: "نحن في الواقع نتعامل حاليا مع كلا البلدين في مجال التجارة، ولكننا لا نريد أن نبرم أي صفقة مع أي من البلدين إذا كانا في حالة قتال، وقد أخبرتهم بذلك".

وكان النزاع بين الجارتين في جنوب شرق آسيا يتصاعد ببطء لعقود، لكنه تصاعد بشكل خطير منذ أمس الأول الخميس.

بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود، أفادت التقارير بأن الجيش التايلاندي نشر طائرات مقاتلة ضد المواقع الكمبودية.

وردت كمبوديا بقصف مدفعي، بما في ذلك على المناطق السكنية. وتعرضت محطة وقود ومستشفى للقصف. ولا يزال من غير الواضح من الذي أطلق النار أولا. ويتبادل الطرفان اللوم.

وأكد ترامب، الذي يزور حاليا اسكتلندا، على "تروث سوشيال" أنه يحاول تبسيط الوضع المعقد.

وقال: "الكثير من الناس يقتلون، وهذا يذكرني كثيرًا بالنزاع الأخير بين باكستان والهند، الذي تم حله بنجاح".