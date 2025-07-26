

• 50 % نموا فى محفظة القروض الإجمالية بزيادة قدرها 165 مليار جنيه

• القروض الصغيرة والمتوسطة تتخطى الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى

• تراجع مخصصات القروض وسلامة المحفظة من التعثر.. وتغطية القروض غير المنتظمة بنحو 338%

• 57 % من محفظة القروض تمويلات مباشرة للشركات



حقق البنك التجارى الدولى أرباحًا مستقلة قبل الضرائب بقيمة 46.397 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 38.559 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2024.

وحقق البنك صافى أرباح قدرها 33,346 مليار جنيه عن الستة أشهر الأولى من عام 2025، وذلك بارتفاع قدره 21% عن الستة أشهر الأولى من عام 2024. يذكر أن الربح قبل ضرائب الدخل قد بلغ 46,260 مليار جنيه مصرى مقارنة بـ38,402 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاعًا 20%.

وسجل صافى الدخل من العائد نحو 51.151 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 41.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، وبلغ صافى الدخل من الاتعاب والعمولات نحو 4.124 مليار جنيه، مقابل 3.399 مليار جنيه.

ارتفع إجمالى الأصول بالبنك التجارى الدولى لتسجل 1.314 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.209 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن تسجيل قروض وتسهيلات العملاء نحو 419.494 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 340.955 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وأكدت إدارة البنك برئاسة هشام عز العرب، رئيس البنك، أن الأداء القوى خلال النصف الأول من العام يعكس صلابة أنشطة البنك الأساسية، حيث بلغ إجمالى الإيرادات نحو 54.9 مليار جنيه، فيما سجل صافى الأرباح 33.3 مليار جنيه، بنمو سنوى قدره 18% و21% على التوالى، رغم تراجع وتيرة دورة التشديد النقدى، وفى ظل استقرار سوق الصرف الأجنبى.

وأضافت الإدارة أن نتائج البنك جاءت متميزة أيضًا عند قياسها بالدولار الأمريكى، حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح بنسبة 14% و17% على التوالى، ما يؤكد قوة الأسس التشغيلية للبنك وقدرته على التكيف مع ديناميكيات السوق.

واصلت محفظة ودائع العملاء فى البنك تسجيل معدلات نمو صحية، لتقفز بنسبة 21% على أساس سنوى، مدفوعة بارتفاع ودائع الأفراد بنسبة 22% وودائع الشركات بنسبة 21%. كما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والجارى (CASA) من إجمالى الودائع إلى 59% مقارنة بـ54% فى العام السابق، ما ساهم فى خفض تكلفة الأموال والحفاظ على هوامش الربحية.

وسجلت محفظة القروض الإجمالية نموًا لافتًا بنسبة 50%، بزيادة قدرها 165 مليار جنيه، مدفوعة بشكل رئيسى بارتفاع قروض الشركات بنسبة 57% (149 مليار جنيه)، منها أكثر من 40% موجهة لمشروعات رأس المال (CAPEX). كما واصل البنك تعزيز إقراضه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، لترتفع نسبته إلى 29% من إجمالى محفظة القروض، متجاوزًا الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصرى.

وفى قطاع التجزئة المصرفية، سجلت القروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقارى نموًا بنسبة 23%، بإجمالى زيادة قدرها 16 مليار جنيه.

وحافظ «التجارى الدولى» على موقعه كأكبر بنك قطاع خاص من حيث محفظة القروض فى السوق المصرية، والتى بلغت 496 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، ترتفع إلى 523 مليار جنيه عند احتساب صفقات التوريق، بحصة سوقية بلغت 9.23% فى تمويل الشركات بالقطاع الخاص.

وبلغ عدد مستخدمى المنصات الرقمية للبنك 1.9 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضى، بزيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت قيمة المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية بنسبة 58% لتتجاوز 2.3 تريليون جنيه.

بلغ إجمالى المخصصات خلال النصف الأول من 2025 نحو 695 مليون جنيه، مقارنة بـ2.24 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2024، مدعومًا بتطبيق نموذج محسّن لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)، حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزى المصرى.حافظ البنك على أعلى معدلات التغطية فى السوق، حيث غطّى رصيد مخصصات القروض ما نسبته 8.9% من إجمالى محفظة القروض، و12.6% من القروض غير المضمونة، و338% من القروض غير المنتظمة (NPLs).