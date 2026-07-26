باكستان وطاجيكستان تؤكدان متانة العلاقات وتوسيع التعاون الثنائي

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، اليوم السبت، متانة العلاقات التاريخية والأخوية والوثيقة بين باكستان وطاجيكستان.

كما أعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والربط الإقليمي والطاقة والثقافة والتبادل بين الشعبين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وجاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني مع وزير الخارجية الطاجيكي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشولبون-آتا بجمهورية قيرغيزستان، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى لتعزيز الشراكة الثنائية.

وجدد وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين دعم بلاده لجهود باكستان الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتوصل إلى حلول سلمية للقضايا الإقليمية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية التعاون في المحافل متعددة الأطراف من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار.