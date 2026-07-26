الشرطة الألمانية: قتيل واحد و14 جريحا في مسيرة للمثليين ببرلين

قتل شخص واحد على الأقل في حادث وقع على هامش مسيرة يوم كريستوفر ستريت للمثليين في برلين، بينما يتلقى 14 شخصا آخرون العلاج من إصاباتهم في الوقت الحالي، وفقا لما أعلنته الشرطة الألمانية في وقت متأخرمن يوم السبت.

وأوقفت الشرطة الفعالية بعد ما يعتقد أن سيارة دهست حشدا من الناس بالقرب من حي تيرجارتن.

وقال المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث في مقطع فيديو نشر على منصة إكس :"إننا نجري بحثا مكثفا عن المشتبه بهم". وأضاء عناصر الشرطة المنطقة الواقعة بين ساحة بوتسدامر والجانب الجنوبي من نفق تيرجارتن أثناء بحثهم عن الأدلة، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وظلت الشرطة وخدمات الطوارئ في موقع الحادث، بينما أطلب من الزوار مغادرة المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما حدث بالظبط.