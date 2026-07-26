قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن ثورة 23 يوليو حولت أحلام المصريين إلى حقيقة.

وأضاف هلال، خلال «لقاء يوليو الفكري الرابع»، الذي أقامته مؤسسة جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، بالشراكة مع المؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات، مساء اليوم الأحد، في نقابة الصحفيين، تحت عنوان: «ثورة 23 يوليو: نحو تحديث المشروع النهضوي العربي»، أن نجاح الثورات يُقاس بمقدار تأثيرها على الشعوب، موضحًا أن ثورة يوليو كان لها تأثير على الصعيدين المصري والعربي والإفريقي.

وأشار هلال، إلى أن الاستقلال في فكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن مجرد استقلال سياسي بهدف جلاء القوات الإنجليزية عن مصر فقط، بل أيضًا لتحقيق حرية القرار الوطني واستقلال السياسة الخارجية.

وأضاف: «بريطانيا وفرنسا مرمغوا رأسنا في التراب خلال الاحتلال، وثورة يوليو حققت استقلالًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا بإقامة قاعدة ضخمة للتصنيع».

وأردف بأن ثورة يوليو طبقت مفهوم الاستقلال بشكل عام، من خلال إلغاء الألقاب المدنية والرسمية، وإصدار قانون التمصير، وحركة التأميمات الكبرى.

وتابع: «أي ثورة لم تكن بلا أخطاء، ولكن أخطاء ثورة 23 يوليو لا تبرر الحملة الضارية التي تتعرض لها، والهجوم على جمال عبد الناصر كأنه ما زال حيًا».

وقال إن «العالم ينظر إلى أرضنا العربية على أنها مشاع، بالأمس طالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل باحترام سيادة سوريا، فردت إسرائيل عليه باحتلال قريتين في سوريا في اليوم التالي».

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار إحياء الحوار الفكري حول ثورة 23 يوليو، واستلهام قيمها وتجربتها في بناء مشروع نهضوي عربي متجدد، من خلال مناقشات وندوات تجمع عددًا من الشخصيات الفكرية والأكاديمية.

وشهد اللقاء حضورًا لعدد من الشخصيات السياسية والعربية البارزة، منهم رئيس جمهورية اليمن الأسبق، علي ناصر محمد، والمفكر القومي معن بشور، وأستاذ العلوم السياسية علي الدين هلال، والدكتور علي الحفناوي، وأستاذ التاريخ جمال شقرة.