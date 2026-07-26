دول الخليج: حرق مسجد فلسطيني بشمال الضفة استفزاز لمشاعر المسلمين

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، بـ"أشد العبارات"، اليوم الأحد، "الجريمة التي ارتكبها مستعمرون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طولكرم، الفلسطينية، وخط عبارات عنصرية على جدرانه، في اعتداء آثم يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم ، أن "هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وحمل البديوي، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يرافقها من اعتداءات متكررة، نتيجة استمرار سياسات الحماية والتغاضي عن اعتداءات المستعمرين، بما يشجع على الإفلات من العقاب والمحاسبة ويؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد على أن "استهداف دور العبادة والاعتداء عليها يمثل انتهاكًا سافرًا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزًا خطيرًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المواقع الدينية وصون حرية العبادة".

كما دعا البديوي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه "الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته".

وأكد أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويقوض فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدين فلسطينيين في مدينتي نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، في حين شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة والقدس.