الحريري يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع لبحث تداعيات الغارة الإسرائيلية

اجتمع رئيس الحكومة اللبنانية مع وزيري الداخلية والدفاع لبحث تداعيات الغارة الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

واعتبر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون الاعتداء على أحياء لبنان عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، يأتي هذا بعد إعلان إسرائيل أنها قصفت أهدافاً في سورية لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.

وسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية وانفجار أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت متسببة بأضرار مادية في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله".

وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصر للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية".