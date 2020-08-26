مسؤولون أمريكيون كبار يرافقون إسرائيليين على متن أول طائرة إلى الإمارات الأسبوع المقبل

يعتزم عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرافقة موظفين بالحكومة الإسرائيلية إلى الإمارات الأسبوع المقبل، على متن أول رحلة تجارية على الإطلاق بين البلدين في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية مايك بومبيو بجولة في الشرق الأوسط، تشمل زيارة إسرائيل والإمارات.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، سيكون برفقة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومسؤولين آخرين في هذه الرحلة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإسرائيليين سيكونون "خبراء" من الحكومة الإسرائيلية.

ويرأس الوفد الإسرائيلي مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن "المحادثات في أبو ظبي ستركز على سبل دفع التعاون في مجموعة من المجالات".

كما سينضم إلى الرحلة مديرو العديد من الوزارات والهيئات، بما في ذلك وزارتا الخارجية والدفاع.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) وموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي بأن وزيري دفاع البلدين، محمد بن أحمد البواردي وبيني جانتس، تحدثا هاتفيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء لأول مرة.

وقالت الإمارات إنها مستعدة للتحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع ترامب، وأن الاتفاق سيشهد أيضا وقف الإسرائيليين لخطط ضم اجزاء من الضفة الغربية من الفلسطينيين.

وأشاد نتنياهو في بيان بـ "الاتفاق التاريخي" بين البلدين وقال إن الزيارة المزمعة الأسبوع المقبل تهدف إلى "دفع السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات".

ومع ذلك، فإن نقطة الخلاف الرئيسية الناشئة تتعلق ببيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متقدمة من طراز إف- 35 للإمارات، وهو ما عارضه نتنياهو، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي ووسائل إعلامية أخرى.