النفط يرتفع تفاؤلا بمحادثات التجارة الصينية الامريكية

- صادرات السعودية تهبط 55% في يونيو ..و5% انخفاض في انتاج الخام الهندي في يوليو..

ارتفعت أسعار خام برنت أمس بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأمريكية.



لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا.



وأضافت العقود الآجلة لبرنت عشرة سنتات أو 0.2% إلى 45.96 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات ما يعادل 0.1% إلى 43.30 دولار للبرميل. وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في 5 أشهر.



ويوم الثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي وأخلى المنتجون 310 منشآت بحرية وتوقف إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84% من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الاعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90%.

ولقيت الأسعار المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. ولكن الضغوط النزولية استمرت جراء مخاوف حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هوت لأقل مستوى في أكثر من ستة أعوام نتيجة مخاوف من خسارة وظائف بسبب كورونا.



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.



وتراجعت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس آب إلى حوالي 507.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 3.7 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 646 ألف برميل.



وأظهر بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت 6.4 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 726 ألف برميل.



وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي سجلت زيادة بلغت 147 ألف برميل يوميا.



وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في يونيو 55% على أساس سنوي، لتسجل تراجعا قدره 8.7 مليار دولار.



وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع مايو ، فإن إجمالي الصادرات، شاملا السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، زاد 19.1% إلى 1.86 مليار دولار.



وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا حادا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط.



وفي مايو، تراجعت صادرات النفط السعودية بنحو 12 مليار دولار على أساس سنوي.

وأيضا أظهرت بيانات أولية أصدرتها الحكومة الهندية، أن إنتاج النفط الخام في الهند في يوليو انخفض بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.63 مليون طن، أو ما يعادل 620 ألف برميل يوميا.



وهبط إنتاج الغاز الطبيعي 10.3 % إلى 2.44 مليار متر مكعب.



وأظهرت البيانات أن طاقة تكرير النفط في ثالث أكبر مستورد للخام في العالم هبطت 18.8%على أساس سنوي في يوليو إلى 17.68 مليون طن، أو ما يعادل 4.18 مليون برميل يوميا، مواصلة التراجع لخامس شهر على التوالي.



ومن المنتظر أن تواصل طاقة التكرير الانخفاض في أغسطس بسبب إغلاقات لمصاف نفطية لأغراض الصيانة.