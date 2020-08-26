حالة من الصدمة "المفجعة" التي لا يزال يعيشها عشاق برشلونة، ليس فقط بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد العملاق الألماني بايرن ميونخ، بنتيجة كارثية، وأنما ازداد الأمر سوءا بمعرفة أن "الأيقونة" الأرجنتينية ليونيل ميسي، أرسل إلى إدارة النادي، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو فاكسًا عبر خدمة «بورو فاكس» لإبلاغهم بالرغبة في تطبيق البند الذي يسمح له بالرحيل عن البلوجرانا بعد نهاية كل موسم.

وأحدثت هذه التقارير زلزالًا في عالم كرة القدم، وسط تساؤلات حول حقيقة رحيل البرغوث عن الفريق الذي نشأ فيه داخل "لا ماسيا" وحقق معه تاريخًا حافلاً من الإنجازات، بعد ارتداءه قميص الفريق في 16 أكتوبر 2004.

ونستعرض معكم في هذا التقرير "أرقام تاريخية" في مسيرة ميسي مع برشلونة:

أول هدف رسمي يسجله البرغوث مع "البلوجرانا"

في مباراة ألباسيتي التي أقيمت، في 1 مايو 2005، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، أصبح ميسي أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدوري مع برشلونة في تلك الفترة، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما و10 أشهر و7 أيام.

الهداف التاريخي لبرشلونة

برصيد 634 هدف في 731 مباراة، وفي شباك 79 خصم، بقميص برشلونة، وأصبح ميسي الهداف التاريخي للنادي في 20 مارس 2012 بعد أن سجل ثلاثية في مرمى غرناطة ووصوله للهدف رقم 234، متجاوزا سيزار رودريجيز الذي وقع على 232 هدف خلال مسيرته مع برشلونة.

الهداف التاريخي لليجا

في 22 نوفمبر 2014 بعد تسجيله هاتريك في مرمى إشبيلية ووصوله للهدف رقم 253 متجاوزًا زارا، الذي كان يحتل قائمة هدافي الدوري حتى تلك اللحظة برصيد 251 هدف، وأصبح ميسي الهداف التاريخي لليجا، بعدما سجل 444 هدفًا في 485 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة

برصيد 34 لقبا رسميا مع برشلونة، احتل قائد الأرجنتين وأحد أساطير كرة القدم، صدارة أكثر من رفع ألقاب مع "البلوجرانا" بواقع "10 ألقاب ليجا، 4 تشامبيونزليج، 6 كأس الملك، 3 مونديال الأندية، 8 كأس السوبر الإسباني و3 كأس السوبر الأوروبي".

أكثر من فاز بمباريات في كرة القدم الإسبانية

يمتلك ميسي في 731 مباراة شارك بها مع برشلونة 513 انتصارا، محتلًا بذلك صدارة قائمة أكثر من فاز بمباريات في كرة القدم الإسبانية.

لفوز بـ 6 كرات و 5 أحذية ذهبية

في عام 2009، أصبح ميسي، أصغر لاعب يفوز بجائزة الكرة الذهبية في التاريخ، قبل أن يتوج بها لـ 6 مرات: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019، ليصبح أكثر لاعب يتوج بها في تاريخ اللعبة.

كما توج بجائزة الحذاء الذهبي كأكثر من سجل أهدافا بالقارة الأوروبية 5 مرات: 2009/2010، 2011/2012، 2012/2013، 2016،2017 و2017/2018، بجانب كونه اللاعب الوحيد الذي احتفظ بالجائزة 3 مرات متتالية.

ثاني أكثر لاعب مشاركة بقميص برشلونة

شارك ميسي في 710 مباراة رسمية بقميص برشلونة، ولكن تلك المباريات لم تكن كافية ليحطم رقم تشافي هيرنانديز، الذي ارتدى قميص البلوجرانا في 767 مباراة.