الناتو ينفي شائعات بالتدخل في الصراع على السلطة في بيلاروس

نفى الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، شائعات بشأن تدخل الحلف في الصراع على السلطة في بيلاروس.

وقال ستولتنبرج اليوم الأربعاء على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في برلين إنه من غير المقبول على الإطلاق أن يحاول النظام في مينسك، أو روسيا، تحويل التركيز من قضايا السياسة الداخلية إلى الخارجية من أجل الحصول على عذر للجوء للعنف ضد شعبه، نافيا وجود أي خطط لتوسيع التواجد العسكري للناتو في المنطقة.

وأوضح ستولتنبرج أن الدول الأعضاء في الناتو ترى بوضوح بالغ أن المواطنين لديهم الحق في تقرير مستقبلهم دون تدخل خارجي، داعيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى ضمان الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وتشهد بيلاروس منذ أيام احتجاجات بسبب الانتخابات الرئاسية التي خيمت عليها اتهامات بالتزوير. وتتصدى الشرطة للمتظاهرين بوحشية، وتم اعتقال الآلاف منهم. وهذه أكبر احتجاجات تشهدها الجمهورية السوفيتية السابقة على الإطلاق، وتهدف إلى الإطاحة بلوكاشينكو من السلطة، بعد أن أعلن فوزه بالرئاسة للمرة السادسة على التوالي.

وزعم لوكاشينكو مؤخرا، ضمن أمور أخرى، أن قوات الناتو ليست بعيدة عن الحدود، محذرا من تدخل التحالف العسكري الغربي في بلاده، وقال: "الطائرات ستكون معنا خلال 15 دقيقة. جنود حلف شمال الاطلسي يمرون أمام بوابات بيلاروس بمركباتهم المجنزرة ".