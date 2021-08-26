فرنسا: جرعة ثالثة من لقاح كورونا في دور رعاية المسنين اعتبارا من 12 سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" بدء تطعيم نزلاء دور رعاية المسنين بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وقال "كاستكس" -حسبما ذكرت إذاعة "آر تي إل" الإخبارية الفرنسية صباح اليوم الخميس- إنه ستستأنف الحملة المنهجية للتطعيم وذلك بعد الحصول على الموافقة للجرعة الثالثة من اللقاح في دور رعاية المسنين من 12 حتى 13 سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة سيكونوا قادرين اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل على تحديد موعد مرة أخرى للحصول على جرعتهم الثالثة من اللقاح على النحو الموصى به من قبل الهيئة العليا للصحة الفرنسية.

واكد أنه اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، سيتم فرض عقوبات على مقدمي الرعاية الصحية غير المطعمين ووصف التطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية بـ"الأمر الجيد".

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد أوصت الثلاثاء الماضي بجرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأيضا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم، توفى 113 ألفا و480 شخصا في فرنسا، كما تلقى حتى الآن 47 مليونا و620 ألفا و552 شخصا جرعة واحدة على الأقل أي 6ر70% من إجمالي السكان، في حين قام 41 مليونا و637 ألفا و794 شخصا بحجز موعد للحصول على اللقاح أي 8ر61% من إجمالي السكان.