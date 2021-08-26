تايلاند تسجل 18 ألفا و501 إصابة جديدة و229 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، 18 ألفا و501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الخميس، أن الوزارة سجلت -خلال الفترة نفسها- 229 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 10 آلاف و220 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء ارتفع إلى مليون و120 ألفا و869 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وأوضحت أنه -من بين الحالات الجديدة- تم تسجيل 18 ألفا و362 حالة بين العامة، و139 حالة بين نزلاء السجون، وتعافى 20 ألفا و606 مرضى، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى 923 ألفا و621 شخصا.