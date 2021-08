البنتاجون: هجوم مطار كابول أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، أن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.

وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار «حامد كرزاي الدولي» بالعاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، لكنه لم ترد أي أنباء عن الإصابات بين مواطنين أمريكيين.

وقال جون كيربي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نؤكد حصول انفجار خارج مطار كابول، ليس من الواضح إن كان هناك إصابات في هذا الوقت. سنوافيكم بتفاصيل إضافية عندما يتسنى لنا ذلك».

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.