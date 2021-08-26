وزير الدفاع الروسي: روبوتات قتالية ضاربة ستشارك في مناورات غرب 2021

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الجيش الروسي سيستخدم أنظمة روبوتية قتالية خلال المناورات الاستراتيجية "غرب 2021" في سبتمبر المقبل.

وأوضح شويجو، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، خلال مشاركته في المنتدى الدولي "الجيش 2021"، أن العسكريين الروس يستخدمون منذ فترة طويلة روبوتات لتفجير الألغام والعبوات الناسفة.

وأضاف: "بالتوازي مع ذلك جرى تصميم روبوتات قتالية ضاربة، وأعتقد أنه خلال تدريبات غرب 2021 في سبتمبر المقبل ستشاهدون الكثير منها، وليس قطعة أو اثنتين فقط".

وتابع الوزير الروسي أن "هذه الروبوتات ليست نماذج اختبار، بل يتم إنتاجها بشكل صناعي، ويملك الجيش العشرات منها"، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تعمل على مسافات تصل إلى خمسة كيلومترات.

وأكد شويجو، أنه بفضل المنتدى الدولي "الجيش 2021" بات من الممكن التخلص تماما من النواقص وحل المشاكل في الأسلحة والمعدات، التي تم تحديدها أثناء عملية الجيش الروسي في سوريا، لافتا إلى حل مشكلة تحديد ارتفاع ومدى طيران الجيش عند التحليق في مناطق استخدام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.

واختتم الوزير تصريحاته بالقول: "كانت هناك مشكلة تتعلق بالطائرات بدون طيار عندما بدأنا الحملة في سوريا، فقد واجهتنا مواقف صعبة في بعض الأحيان، لأننا كنا بحاجة إلى مثل هذه الطائرات، واليوم يمكننا القول إن هذه الطائرات باتت موجودة لدينا وهذه خبرة جيدة ومفيدة للغاية".