دبلوماسي روسي: لسنا في عجلة للاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان

قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن بلاده ليست في عجلة من أمرها بشأن الاعتراف بسلطة حركة "طالبان" في أفغانستان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن تجاهل مكانة الحركة وضرورة خوض حوار معها.

وأضاف السفير الروسي، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، :"نحن نحلل الأوضاع، لا نستعجل في الاعتراف بسلطة طالبان، أو اتخاذ أي خطوات سياسية، نحن نتابع ما يحدث".

وتابع كيلين: "سنراقب الأوضاع في مجال حقوق الإنسان وما يحدث للحكومة، وخاصة التطورات المتعلقة بالإرهاب على الحدود مع دول آسيا الوسطى، وهل سيتم انتشار المخدرات والجريمة، هذا الأمر يثير قلقا أكبر لدينا".

وأشار إلى أن الاعتراف بسلطة "طالبان" وإجراء حوار معها شيئان مختلفان، مضيفا: "نحتفظ باتصالات مع طالبان لبعض الوقت، نتحدث معهم في إطار ما يسمى بالثلاثية الموسعة (روسيا والولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى باكستان) إنهم جزء من الشعب الأفغاني ولا يمكننا ألا نولي اهتماما بهم، هذا واقع. ونحن نواصل التحدث معهم".. متوقعا أن تكون الحكومة الأفغانية شاملة، مؤكدا أن الشعب الأفغاني فقط هو من يحدد مصيره.