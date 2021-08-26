أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن قوات الحلف يجب أن تواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من العاصمة الأفغانية كابول رغم الهجوم الإرهابي المروع.

وأكد ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس - أنه بعد انفجارين أوقعا ضحايا في محيط مطار كابول، فإن الأولوية تبقى لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى بر الأمان بأسرع ما يمكن.

يأتي هذا في وقت كان قد كشف فيه مسؤول بحلف الناتو أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان كابول.

وأوضح أن عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر، وعدم الرغبة في وقوع أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار.