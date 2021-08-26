الإمارات تبدأ استضافة العائلات الأفغانية وتوفير الرعاية لها في إطار مبادراتها الإنسانية

بدأت الإمارات العربية المتحدة في استضافة العائلات الأفغانية من نساء وأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار المبادرات الإنسانية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ونقلُا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، بدأت الإمارات في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة، بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة ويحقق الأهداف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.



وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.



كما سهلت دولة الإمارات عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب والأفغان من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.



وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار النهج الإنساني الذي تتعامل به الدولة مع تطورات الأوضاع في أفغانستان، وضمن رسالتها الإنسانية العالمية على الساحة الدولية عامة وتجسيدا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الداعية إلى التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات وإيمانه بأن مد يد العون للفئات والمجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة في ظل الظروف الصعبة التزام أخلاقي أصيل؛ لتوفير الدعم الإنساني لهذه الفئات وهو جزء من رسالة الإمارات ونهجها علي المستوي العالمي.