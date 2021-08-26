قصفت مدفعية الجيش اليمني ، اليوم الخميس، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات قتالية، بأطراف محافظة مأرب.

ووفقا لموقع سبتمبر نت - استهدف القصف، مواقع المليشيا، في جبهات الكسارة، و”محزمات ماس”، والمشجح، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما أسقطت قوات الجيش، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع للمليشيا الحوثية في جبهات رحبة، والكسارة، والمشجح، كبدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي محافظة البيضاء.. استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية، تجمعات للمليشيا، في جبهة نعمان، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.