ألمانيا تعلن إجلاء جميع جنودها ودبلوماسييها من كابول

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور مساء اليوم الخميس أن سلاح الجو الألماني استكمل إجلاء جميع الجنود الألمان والدبلوماسيين وأفراد الشرطة المتبقين من العاصمة الأفغانية كابول.



وجاء إعلان كرامب-كارنباور، الرئيسة السابقة لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عقب إٌقلاع آخر طائرة إجلاء من كابول، لتنتهي بذلك مهمة الإجلاء التي قام بها الجيش الألماني على مدار 11 يوما.



وأكدت كرامب-كارنباور، والمستشارة ميركل، أن الحكومة الألمانية ستواصل محاولاتها لمساعدة من هم في حاجة للحماية على الخروج من أفغانستان.



وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم:" أنهينا الجسر الجوي اليوم"، وتابعت: "نعمل بجهد كبير من أجل التفاوض مع طالبان على الشروط الخاصة باستمرار إتاحة رحلات الخروج".



وقال المفتش العام (رئيس الأركان) للجيش الألماني، ابرهارد تسورن، اليوم عن المهمة التي بدأت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي إن الجيش أجلى 5200 شخص من 45 دولة من أفغانستان منذ بدء مهمة الجيش في السادس عشر من الشهر الجاري، وأوضح القائد العسكري أن من بين هؤلاء 4200 أفغاني و505 ألماني.