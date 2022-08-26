إكرامي: رمضان صبحي يريد العودة إلى الأهلي

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تحدث إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، حول مستقبل رمضان صبحي الجناح الهجومي لفريق بيراميدز ولاعب المارد الأحمر السابق.

وأكد إكرامي خلال ظهور تلفزيوني عبر برنامج «اللعيب» أن رمضان صبحي يمتلك الاستعداد للعودة إلى صفوف النادي الأهلي مجددًا وأن الأمر يتوقف على مدى قبول إدارة القلعة الحمراء.

وكان رمضان صبحي فضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز عن التجديد والبقاء داخل النادي الأهلي.

ويستهدف الأهلي التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في مركز الجناح الهجومي خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.