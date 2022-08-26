المستشار الألماني يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا في برلين 4 سبتمبر المقبل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الجمعة، أن المستشار الاتحادي أولاف شولتس سيستقبل رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، في المستشارية الفيدرالية يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر المقبل.



وقال هيبيستريت -في بيان اليوم- إن اللقاء سيتناول آثار الحرب الروسية على أوكرانيا وسبل إعادة إعمار البلاد.



يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد أمس الخميس بمزيد من الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وذلك خلال أول زيارة له لبرنامج تدريب جنود أوكرانيين على دبابات ألمانية مضادة للطائرات من طراز "غيبارد".



ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت، أن المستشار أولاف شولتس سيتوجه إلى براج يوم الاثنين المقبل، حيث سيلتقي برئيس وزراء التشيك بيتر فيالا؛ لتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



جدير بالذكر أن جمهورية التشيك قد تسلمت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من فرنسا في الأول من يوليو الماضي.