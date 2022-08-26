قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه هناك حالة من القلق والتوتر والخوف على البلد لدى بعض المواطنين بشأن الحالة الاقتصادية لمصر، مؤكدا أن صانع القرار وحده الذي يملك التحدث بلغة الأرقام، مؤكدًا أن البقية تعتمد على الرؤى التقديرية والتحليل، ولكن القرار النهائي في يد المسؤول.

أضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أنه لا أحد يقف ضد أي تحليل أو رأي، لكن يجب أن تكون الآراء موضوعية، متابعا: «مينفعش أولع الدنيا بكلام فاضي، لأنه في ناس شغلتهم تصدير الإحباط وكأن المقصود وصول المصريين للانتحار المعنوي».

وأوضح أن المواطن المصري يتفهم جيدا ما يجري في الدولة ويدرك ما أسماه «المؤامرة» التي يقف وراءها ما يسمى بالنخبة ولكنهم في الحقيقة «نكبة»، حسب قوله.

وتابع: «هناك من يقدم رؤى غير حقيقية لوقائع يعرفها الجميع، مصر لديها مشكلات اقتصادية وتعاني من أوضاع صعبة مثلما يحدث في جميع دول العالم، وهناك بعض التقصير من الحكومة، لكن المصريون قادرون على مواجهة التحديات.

تابع بكري: «مش كل حاجة يتحملها الرئيس، يجب على كل واحد تحمل مسؤوليته سواء كان وزيرا أو مسؤولا، ولا بد من تحمل المسؤولية كاملة كل في منصبه».

أكد؛ أن انهيار الشرطة في يناير 2011 تسبب في نشر حالة من الذعر والفوضى، وتعرضت القوات الأمنية لانهيار ممنهج لعدة سنوات بعد 2011، لافتا إلى أن الرئيس السيسي والجيش المصري والمشير طنطاوي تصدوا لمؤامرة كانت ستهدم مصر.