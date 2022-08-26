لوكاشينكو: إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لحمل أسلحة نووية باتت جاهزة

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لحمل أسلحة نووية باتت جاهزة.

وقال لوكاشينكو للصحفيين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، "يجب أن يعوا (يقصد الغرب) إن الطائرات الهليكوبتر أو أي طائرات أخرى، لن تنقذهم، إذا قاموا بالتصعيد".

وأضاف أنه بحث ذات مرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورج تحويل طائرات "سو – 24" البيلاروسية بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية، مشيرا إلى أن هذا الأمر بات جاهزا وبيلاروس مستعدة للرد بشكل كاف على التهديدات من جانب الغرب.

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي قال في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا: "إنه من الضروري النظر في رد مطابق على العدوان الغربي، وطلب من الاتحاد الروسي المساعدة في تحديث طائرات بلاده حتى يمكنها حمل رؤوس نووية".