 الأمن العراقي يدمر وكرا لداعش بقطاع عمليات الجزيرة بضربتين جويتين ويقتل من بداخله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن العراقي يدمر وكرا لداعش بقطاع عمليات الجزيرة بضربتين جويتين ويقتل من بداخله

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:27 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:27 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، عن تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربتين لطائرات "إف 16" العراقية في قطاع عمليات الجزيرة.

وقالت الخلية في بيان ، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين جوية استهدف خلالهما بواسطة طائرات (F_16) العراقية وكرا مهما لعناصر عصابات داعش الإرهابية بالقرب من وادي "أبو موقانير" شمالي منطقة جباب ضمن قطاع قيادة عمليات الجزيرة".

وأضافت أن هذه العملية جاءت بعد محاصرة قطع من الفرقة السابعة ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، هذا الوكر، مبينة أن هاتين الضربتين أسفرتا عن تدمير الوكر المستهدف وقتل من بداخله من عناصر إرهابية.


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