دعا البنك الدولي، على موقعه الإلكتروني، للمشاركة في فعالية يوم 7 سبتمبر المقبل، للمشاركة في إطلاق تقرير البنك المعنون بـ"عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" لمناقشة هذه الظاهرة المتنامية.

وقال البنك: "إن خلق الوظائف هو الطريق المضمون للخلاص من براثن الفقر، لذا تحرص البلدان على خلق المزيد من فرص العمل اللائق، لا سيما للأكثر احتياجا، ويعد العمل الحر عبر الإنترنت قوة آخذة في الظهور والتطور في سوق العمل، خاصة في البلدان النامية".

وأضاف، أنه من خلال الفعالية -التي تنعقد افتراضيا- يمكن التعرف على كيف يمكن للبلدان الاستفادة من الوعود التي تقدمها منصات العمل الحر عبر الإنترنت لتوفير فرص الدخل للشباب والنساء وغيرهم من الفئات المحرومة، وكيفية التغلب على التحديات المتعلقة بسلامة وحماية عمالة العمل الحر عبر الإنترنت.