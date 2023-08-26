وزير الدفاع الأوكراني: واثق من تزويد ألمانيا لنا بصواريخ توروس

أعرب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، عن ثقته بأن ألمانيا ستزود بلاده بصواريخ كروز، طراز "توروس".



وأضاف الوزير الأوكراني، في مقابلة، تم نشرها في العدد الصادر اليوم السبت من صحيفتي بيلد وفيلت، والموقع الإلكترونيبوليتيكو المملوكة جميعا لشركةسبرينجر: "إنني حقا متفائل وأرى في المستقبل أننا سنحصل على صواريخ توروس من ألمانيا".



ولم يحدد الوزير، الموعد الذي يتوقع فيه الحصول على صواريخ كروز، ولكنه قال: "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق عاما كاملا".



وتطالب أوكرانيا بصواريخ كروز، طراز "توروس"، منذ بعض الوقت. غير أن المستشار الالماني، أولاف شولتس، يتردد حتى الآن في تزويدها بتلك الصواريخ.وهناك مخاوف من احتمالات وصول صواريخ كروز أيضا إلى الأراضي الروسية.



وقال شولتس للصحيفتين التابعتين للمجموعة الإعلامية البافارية، في عددهما الصادر اليوم السبت "بغض النظر عن المطالب، التي تم تقديمها لألمانيا: سوف أواصل دراسة كل قرار بعناية ولن أفعل أي شيء متهور أبدا".