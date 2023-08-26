الرئيس الغاني يتلقى رسالة من نظيره الجزائري بشأن الأزمة في النيجر

تلقى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، اليوم، رسالة من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، تتصل بالأزمة في النيجر وتكثيف الجهود من أجل حل سلمي يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

نقل الرسالة أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري خلال استقبال الرئيس الغاني له في العاصمة أكرا.

وثمن الرئيس نانا أكوفو أدو، خلال المقابلة، جهود الجزائر ومساعيها الرامية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر. كانت الجزائر أعلنت مؤخرا عن إطلاقها مبادرة لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر يجنب هذا البلد ومنطقة غرب إفريقيا تداعيات غير محسوبة العواقب.

يذكر أن إيكواس أعلنت في وقت سابق رفضها لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ومنحت المجلس فرصة جديدة لإعادة النظام المدني في البلاد، مشددة على أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال مطروحا، كما طالبت مجددا بالإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وعودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.