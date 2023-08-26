محافظ القليوبية يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وانطلقت فاعليات المسيرة من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها وحتى ديوان عام المحافظة، يتقدمها قيادات المحافظة وسيارات تحمل ماكتات لإنجازات المحافظة في مختلف الإدارات الفرعية، وفقا للتقسيم الإداري للمحافظة ،وعلم مصر بطول 50 مترا يحمله أعضاء فرق الجوالة، وحملة الأعلام والسواري.

وشارك في الاحتفال فريق الموسيقى النحاسية من طلائع مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مركز الفنون.

واختتمت المسيرة، بعروض للفرق الكشفية وفرق الكاراتيه وأكاديميات كرة القدم، وعروض فنية وفنون شعبية.

وشهدت فعاليات المسيرة، توجيه الشباب شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية لإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الاحتفالية، فضلاً عما يجري تنفيذه من مشروعات من التطوير والتجميل، وإحلال البنية التحتية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه يوجد اهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتمكينهم لتحمل المسئولية باعتبارهم أمل المستقبل، مشيرا إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب للاستفادة من طاقتهم في العمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة القليوبية، تحتفل بعيدها القومي في الـ30 من أغسطس من كل عام، والذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتي تعد من أهم معالم المحافظة السياحية.