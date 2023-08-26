مبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمباراة لانس

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أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة لانس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

واستهل باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بتعادلين، أمام لوريان وتولوز.

ويسبق مباراة اليوم بين باريس ولانس، حفل يقيمه النادي الباريسي لتقديم صفقاته الـ9 الجديدة.

وشهدت قائمة سان جيرمان غياب النجم الإيطالي ماركو فيراتي لأسباب فنية، والمهاجم البرتغالي جونسالو راموس لشكواه من آلام عضلية.

وضمت قائمة سان جيرمان 20 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما، كيلور نافاس، تيناس.

خط الدفاع: حكيمي، كورزاوا، سكرينيار، ماركينيوس، دانيلو بيريرا، لوكاس هرنانديز.

خط الوسط: زاير إيمري، ندور، فيتينيا، رويز، سولير، أوجارتي.

خط الهجوم: أسينسيو، مبابي، إيكيتيكي، إسماعيل الغربي، عثمان ديمبلي.