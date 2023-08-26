واشنطن تدين انتشار العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، انتشار العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن التقارير العديدة عن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى، مثيرة للقلق البالغ، مضيفة أن هذه الأعمال الوحشية تسهم في ظهور نمط جديد من العنف العرقي الموجه، وفق وكالة «سبوتنيك».



وأعربت عن شعورها بقلق بالغ على وجه الخصوص، إزاء الوضع داخل وحول مدينة نيالا جنوب دارفور، حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان، بحسب قولها.



ودعت الخارجية الأمريكية، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، إلى وقف القتال على الفور، والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين إلى خارج المدينتين.



وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، أمس الجمعة، من أنّ الحرب والجوع يهددان بـ«القضاء على السودان»، إذ يواجه مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية خطر الموت مع احتدام القتال في البلاد".



وتشير التقديرات إلى مقتل ما يقرب من 5000 شخص منذ اندلاع القتال في السودان، لكن المعارك حالت دون انتشال جثث الكثير من الضحايا، فيما أُجبر أكثر من 4 ملايين و600 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.