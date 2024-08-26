أحمد ياسر ريان يرحل عن سيراميكا كليوباترا

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أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل مهاجمه أحمد ياسر ريان عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

قال سيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.. أحمد ياسر ريان، قائد خط هجوم الفريق على مدار 3 مواسم اعتاد فيهم على زيارة شباك المنافسين، تخطت أهدافه حاجز الـ 35 هدفًا بقميص الفريق".

أضاف:" هدافنا الغالي، نتمنى لك كل التوفيق في خطوتك المقبلة.

وأوضحت تقارير أن أحمد ياسر ريان في طريقه للانتقال لفريق البنك الأهلي بعد الرحيل عن صفوف سيراميكا كليوباترا ليزامل محمد إبراهيم في خطوته المقبلة.