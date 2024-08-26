محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية بمحطة صرف برمشا لخدمة 13 قرية بالعدوة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمحطة المعالجة الثنائية للصرف صحي "برمشا" بمركز العدوة،، حيث تقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 85%.

وتخدم المحطة ما يقرب من 13 قرية من قرى مركز العدوة بطاقة تشغيل تتراوح من 20 إلى 30 متر مكعب يوميا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

راجع المحافظ كل التصميمات الهندسية بمحطة المعالجة الثنائية والتي من المقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة نهاية فبراير القادم 2025، مستمعا الى شرح تفصيلي حول آلية العمل بالمحطة ومكونات المشروع والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لخدمة أهالي قرى: البسقلون ـ زاوية برمشا ـ الجهاد 4 ـ عطف حيدر ـ المسيد ـ الإقدام 5 ـ برمشا - منشية حلفا – كفر عبد الخالق ـ بنى عامر ـ البهجور ـ العقلية ـ نزلة رمضان.

وأوضح اللواء كدواني، أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي، مؤكدا أهمية هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قد بلغت 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالي 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن.

رافق المحافظ، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، وعدد من نواب البرلمان، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من مسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.