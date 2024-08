ليفربول يبرم أولى صفقاته الصيفية

حسم ليفربول الإنجليزي أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز حراسة المرمى حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على «إكس»:" جورجي مامارداشفيلي إلى ليفربول..يخضع حارس المرمى الجورجي للفحص الطبي اليوم حيث سينضم إلى ليفربول قادما من فالنسيا".

أضاف:" سيتم توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليون يورو بالإضافة إلى بند بيع في صفقة أخرى الآن، لكنه سينضم إلى ليفربول في يوليو 2025".

أتم رومانو:" سيبقى مامارداشفيلي هذا الموسم في فالنسيا، مع وجود بند بنسبة في إعادة البيع لصالح فالنسيا 10%، وتجرى الفحوصات الطبية اليوم".

وكان ليفربول بقيادة مديره الفني الهولندي آرني سلوت والذي تولى المسئولية الفنية للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية خلفا لـ كلوب، لم يبرم أي صفقات في الميركاتو الحالي.

