افتتاح مركز للأطراف الاصطناعية في كييف بدعم من ولاية برلين الألمانية

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز للأطراف الاصطناعية أُنشئ بدعم من ولاية برلين الألمانية.

وسيعمل هذا المركز على تزويد الجنود الجرحى والمدنيين الذين بُترت له أذرع أو أرجل بأطراف اصطناعية. وتم تمويل التجهيزات الأولية بما في ذلك الأجهزة والآلات اللازمة عبر التبرعات التي جُمعت في العاصمة الألمانية، بحسب ما ذكرته حكومة الولاية.

وكانت شركات متخصصة في صناعة وتجهيز الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام في ولاية برلين قامت على مدار عام كامل بتدريب 6 متدرّبين من كييف في ورشها، وذلك بغرض إقامة مركز الأطراف الصناعية في العاصمة الأوكرانية. وخلال هذه الفترة جاء 40 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا بجروح خطيرة إلى برلين، حيث صُنعت لهم 42 طرفًا اصطناعيًا مُفصّلًا على المقاس. وساعد الخبراء هؤلاء الجنود على التكيف مع أطرافهم الصناعية الجديدة.

وتدعم حكومة ولاية برلين مشروع منظمة "لايف بريدج أوكرانيا" في إطار الشراكة بين مدينتي برلين وكييف، والتي تم إبرامها عام 2023.

وكان عمدة برلين كاي فيجنر وعمدة كييف فيتالي كليتشكو تفقدا قبل أكثر من عام على التحضيرات في برلين، وأقاما حفل عشاء خيريا لجمع التبرعات.