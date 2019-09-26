 قصر باكنجهام يعلن خطوبة الأميرة بياتريس لرجل الأعمال إدواردو مابيلي - بوابة الشروق
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قصر باكنجهام يعلن خطوبة الأميرة بياتريس لرجل الأعمال إدواردو مابيلي

د ب أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 5:57 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 5:57 م

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، خطوبة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال، إدواردو مابيلي موتسي

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن العلاقة بدأت بين الأميرة البالغة من العمر 31 عاما التي تحتل المرتبة التاسعة في تولي العرش البريطاني، ورجل الأعمال الإيطالي البالغ من العمر 34 عاما الذي لديه ابن، في أكتوبر العام الماضي.

وهنأت الأميرة يوجيني شقيقتها بياتريس على موقع "إنستجرام" لمشاركة الصور، ونشرت صورة للحبيبين هى من قامت بالتقاطها، وكتبت أسفلها "أنا سعيدة للغاية لشقيقتي العزيزة وإدواردو".

وجاء في بيان القصر أن حفل الزفاف سوف يقام عام 2020، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعا.

وقال والدا الأميرة دوق ودوقة يورك الأمير أندرو وسارة فيرجسون: "نحن سعداء بخطوبة بياتريس وإدواردو، نحن نتمنى أن يؤسسا أسرة رائعة في المستقبل".

وكانت الأميرة يوجيني قد تزوجت العام الماضي من رجل الأعمال البريطاني، جاك بروكس بانك.


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