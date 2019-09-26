من هي الطفلة غريتا ثونبرغ التي تحمل هموم العالم البيئية؟

"لقد قضيتم على طفولتي بأحاديثكم الفارغة"، كانت الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ وجهت تلك الكلمات لقادة العالم في قمة المناخ، تلك الفتاة السويدية التي تواصل حملتها للدفاع عن البيئة، والتي بدأتها في أغسطس 2018؛ بهدف مواجهة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وخطفت "ثونبرغ" الأضواء حين ألقت كلمتها في قمة المناخ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور قادة دول عالمية، وقال عنها ترامب ساخرا: "تبدو شابة سعيدة"، تلك الناشطة البيئية ابنة الـ16 عاما التي قادت آلاف الشباب في مظاهرات للمطالبة بالوقوف أمام ظاهرة تغير المناخ، وتدعو إلى مزيد من الجهود الدولية لحماية البيئة.

• من هي غريتا ثونبرغ؟

ولدت "ثونبرغ" في 3 يناير 2003 بمدينة استوكهولم في السويد، وبين أسرة فنية من أب ممثل وأم مغنية في الأوبرا.

وذكرت الناشطة البيئية في أحد البرامج، أنها في سن الـ8 بدأت بمتابعة قضية التغير المناخي، إلا أنها أصيبت بأمراض نفسية شخصها الأطباء على أنها "متلازمة أسبرجر" -إحدى اضطرابات طيف التوحد- أو الصمت الاختياري، وهو اضطراب وسواسي قهري يشعر فيه المصاب أنّ فكرة معيّنة تلازمه دائما.

• غريتا ثونبرغ تقود الاحتجاجات

ظهرت "ثونبرغ لأول" مرة عام 2018، عندما احتجت بمفردها أمام البرلمان السويدي؛ لرفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية، ما أدى إلى انطلاق الاحتجاجات في أيام الجمعة.

في 20 أغسطس 2018، قررت ثونبرغ عدم الالتحاق بالمدرسة حتى الانتخابات العامة لعام 2018 في السويد، بعد موجات الحر وحرائق الغابات في السويد، وطالبت الحكومة السويدية بالحد من انبعاثات الكربون وفقا لاتفاق باريس.

وشاركت غريتا ثونبرغ في مظاهرة "الانتفاض من أجل المناخ"، خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2018.

بدأت الناشطة السويدية الإضراب الدراسي يوم الجمعة فقط وكسبت انتباه العالم، كما ألهمت طلاب المدارس في جميع أنحاء العالم للمشاركة في الإضرابات الطلابية حتى وصل عدد الطلاب في ديسمبر 2018 إلى 20 ألف طالب في 270 مدينة.

وظهرت خلال مؤتمر في "تيديكس" ستوكهولم، حيث تحدثت عن إدراكها منذ كانت صغيرة، أن التغير المناخي حقيقي وتساءلت عن سبب عدم ظهوره كأخبار رئيسية في كل القنوات.

وألقت ثونبرغ خطابا في قمة تغير المناخ للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2018، وتحدثت أيضا أمام الجمعية العامة في 12 ديسمبر 2018.

وفي 23 يناير 2019، وصلت ثونبرغ إلى المدينة السويسرية "دافوس"؛ لمواصلة حملتها للمناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وألقت الناشطة الشابة كلمتها في قمة المناخ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

• الجوائز التي حصلت عليها ثونبرغ

كانت الناشطة المناخية واحدة من الفائزين في مسابقة كتابة المقالات في صحيفة "سفينسكا داغبلادت" السويدية، حول المناخ بالنسبة للشباب في مايو 2018.

وتم ترشيح ثونبرغ لجائزة شركة تيلغا إنيرجيز للكهرباء عن فئة الأطفال والشباب الذين يروجون للتنمية المستدامة، لكنها رفضت لأن المتسابقين النهائيين سيتعين عليهم السفر جوا إلى ستوكهولم.

وفي ديسمبر 2018، صنفتها مجلة "تايم" كواحدة من أكثر 25 مراهقًا ذو نفوذ في العالم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نالت ثونبرغ لقب أهم امرأة في السويد في عام 2019.

وفي مارس الماضي، رشحّت الناشطة البيئية السويدية للحصول على جائزة نوبل للسلام.