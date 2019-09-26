الأمم المتحدة توقع مذكرة تفاهم لافتتاح مقر لحقوق الانسان في السودان

وقعت الأمم المتحدة ممثلة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، مع حكومة السودان المشكَّلة حديثا، مذكرة تفاهم بموجبها يتم افتتاح مكتب لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم.

وقد جرت مراسم التوقيع في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، خلال الأسبوع رفيع المستوى لمداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 ، حيث وقعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت من جانب الأمم المتحدة، ومن جانب السودان وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله.

وأوضحت باشليت أنه بالتوقيع على هذا الاتفاق الهام، نحن على استعداد لمرافقة السودان خلال لحظة فارقة من تاريخه، مؤكدة أن هذا الاتفاق هو خطوة أولى لدعم كل ما تبذله الحكومة السودانية الجديدة من جهود في صنع سودان أكثر ديمقراطية يفي بكل آمال وأحلام الشعب السوداني.

من جانبها أفادت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله أن انشاء المكتب يأتي استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية التي تشكلت على أساسها الحكومة الجديدة في السودان كما أنها تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان.

ومن جانب آخر أوضح رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، في حديث للصحفيين بعد مراسم التوقيع، أن السودان الجديد ليس لديه ما يخفيه في مسألة حقوق الإنسان؛ بل نعتقد أن مراعاة حقوق الإنسان هي حق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتمتع به".