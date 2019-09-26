رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: ترامب «حنث باليمين الدستوري»

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قال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب "حنث باليمين الدستوري الرئاسي"، وجاء تصريحه في بداية جلسة استماع لشكوى أحد مسربي المعلومات.

واتهم شيف، المنتمي للتيار الديمقراطي، الرئيس بأنه يتصرف مثل رئيس عصابة مافيا ويحاول "ابتزاز" أوكرانيا.

وكان شيف يتحدث قبل أن يدلي بشهادته جوزيف ماجواير القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الذي استهل حديثه بشرح الشكوى "العاجلة" وقرار مكتبه بحجبها عن الكونجرس.

وقال ماجواير أمام الحضور في الجلسة إن الكثير من محتوى الشكوى كان محميًا بموجب "امتياز تنفيذي" مخصص للرئيس، لأنه يتعلق بمكالمة بين ترامب وزعيم أجنبي.

وذكر ماجواير أن شكوى مسرب المعلومات عن مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني تتعلق بأمور "غير مسبوقة".

وأضاف ماجواير: "أعتقد أن كل شيء هنا في هذا الموضوع لم يسبق له مثيل على الإطلاق".

وأوضح: "أعتقد أن مسرب المعلومات يتصرف بحسن نية. أعتقد أنه فعل الأمر الصحيح"، مضيفًا أن هذا الشخص اتبع القانون "في كل خطوة".