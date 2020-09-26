محافظ كفر الشيخ: تأهيل وتبطين المرحلة الأولى من ترعة الزاوية

تشهد عدد من الترع بمحافظة كفر الشيخ أعمال تأهيل وتبطين، وأعمال الحفر على المناسيب المطلوبة، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بمتابعة المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جار العمل على تأهيل ترعة الجانبية الأولى اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة ري كفر الشيخ، بطول كيلو و350 مترًا، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وجاري تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض، وترعة الحلافي بكوبري الزاوية.

وأضاف نور الدين أنه جار تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، وبدأت أعمال الحفر والأرنكة على المناسيب المطلوبة، تمهيدًا لوضع التربة الزلطية، ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكداً البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.