 السعودية تعلن غرامة من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بالدخول لمكة تصل إلى 20 ألف ريال - بوابة الشروق
السبت 10 مايو 2025 4:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السعودية تعلن غرامة من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بالدخول لمكة تصل إلى 20 ألف ريال

أ ش أ
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 3:40 م | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 3:40 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

وأشارت الوزارة إلى ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأهابت الوزارة، بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.

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