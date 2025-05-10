الهند: وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي

أكدت وزارة الخارجية الهندية، مساء السبت، وقف إطلاق النار مع باكستان، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجاح الوساطة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، في مؤتمر صحفي، إن «وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ اعتبارا من الساعة 17:00 مساء بتوقيت نيودلهي».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار».

وفي خضم التصعيد بين الهند وباكستان، عرضت الولايات المتحدة على الجارتين النوويتين، المساعدة لبدء «محادثات بناءة».

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد.

وأوضحت، أن الوزير روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة «بهدف تجنب صراعات مستقبلية».