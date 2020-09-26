سانا: مقتل 7 مدنيين بينهم طفلين جراء انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة

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أفادت مصادر محلية سورية بمقتل سبعة مدنيين بينهم طفلين؛ جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.