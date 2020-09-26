 سانا: مقتل 7 مدنيين بينهم طفلين جراء انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة - بوابة الشروق
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سانا: مقتل 7 مدنيين بينهم طفلين جراء انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة

هديل هلال
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 8:00 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 8:00 م

أفادت مصادر محلية سورية بمقتل سبعة مدنيين بينهم طفلين؛ جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

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