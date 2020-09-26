حمدوك: طلبت من بومبيو فصل مسار التطبيع مع إسرائيل عن رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، إن «تطبيع بلاده مع إسرائيل يحمل تعقيدات كثيرة، فضلًا عن أنه بحاجة إلى نقاش مجتمعي عميق»، على حد قوله.

ونقلًا عن موقع «CNN» عربية، أضاف حمدوك، لدى حديثه على هامش المؤتمر الاقتصادي القومي، المنعقد بالعاصمة الخرطوم، أنه تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، موضحًا: «قلت له يجب أن نفصل بين المسارين مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع مع إسرائيل».

وتابع حمدوك: «نأمل أن ننجح في هذه المسألة، لكن بها تعقيدات كثيرة وشاهدنا نتائجها فيما حولنا، وهذا الموضوع يحتاج الي تشاور مجتمعي عميق حوله».

وكانت تكهنات قد سرت حول احتمالية قرب لحاق السودان بالإمارات والبحرين في توقيع اتفاق لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وذلك تزامنا مع رفع اسم الخرطوم من قائمة دعم الإرهاب.

وإبان حكم الرئيس السابق عمر البشر، أدرجت أمريكا السودان في قائمة الإرهاب منذ 1993، بعد أن رأت محاكم أمريكية أن الخرطوم قدمت الدعم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في أثناء تواجده على أراضيها في الفترة ما بين 1991 إلى 1996.

ويعني إدراج السودان على قائمة الإرهاب أن تتعرض لإجراءات تعرقل تحرك الاقتصاد المحلي، ومنها عدم منح البلاد مساعدات مالية تشتد حاجتها إليها، في وقت تواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة، لا سيما التضخم وتراجع قيمة العملة.