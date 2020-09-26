 بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يفوز على بانيتوليكوس بالدوري اليوناني - بوابة الشروق
السبت 26 سبتمبر 2020 9:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يفوز على بانيتوليكوس بالدوري اليوناني

محمد مجدي
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 9:29 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 9:29 م

فاز أولمبياكوس على بانيتوليوكوس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب كارايسكاكيس، لحساب الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

وشارك أحمد حسن كوكا في المباراة كبديلا، بعد أن قام بيدرو مارتينيز المدير الفني بإشراكه على حساب يوسف العربي في الدقيقة 70.

وأحرز يوسف العربي الهدف الأول لأولمبياكوس في الدقيقة 48، وعزز كارلوس كافو التقدم لفريقه بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

بهذا الفوز، رفع أولمبياكوس رصيده للنقطة السادسة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد بانيتوليوكوس عند نقطة وحيدة في المركز التاسع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك