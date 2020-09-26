فاز أولمبياكوس على بانيتوليوكوس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب كارايسكاكيس، لحساب الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

وشارك أحمد حسن كوكا في المباراة كبديلا، بعد أن قام بيدرو مارتينيز المدير الفني بإشراكه على حساب يوسف العربي في الدقيقة 70.

وأحرز يوسف العربي الهدف الأول لأولمبياكوس في الدقيقة 48، وعزز كارلوس كافو التقدم لفريقه بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

بهذا الفوز، رفع أولمبياكوس رصيده للنقطة السادسة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد بانيتوليوكوس عند نقطة وحيدة في المركز التاسع.