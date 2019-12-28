نائب: ميكنة الخدمات التموينية تسد أبواب الفساد

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بجهود وزارتي التموين والاتصالات لميكنة الخدمات التموينية، في إطار مخطط استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في سبيل التسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.

وأكد في بيان له اليوم، على أهمية ميكنة الخدمات التموينية لما توفره من وقت وجهد أصحاب بطاقات الدعم، إذ لا يحتاج المواطن الذهاب لمكتب التموين وانتظار طابور طويل لتأدية خدمة ما، حيث يستطيع المواطن تنفيذ الخدمة التى يريدها من المنزل عبر الدخول لموقع "دعم مصر".

وأضاف أن ميكنة الخدمات التموينية تهدف إلى غلق جميع أبواب الفساد، خاصة بعد توفير جميع خدمات المكاتب التموينية عبر الموقع، واقتصار المكاتب على تسليم البطاقات فقط خلال الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع مشهور، أن النظام الإلكتروني داخل المنظومة التموينية لم يكن هو الراهن الوحيد على نجاحها بل تنفيذ آليات المتابعة المستمرة للمواطنين وشكواهم، فإن هذا الملف يمس حياة كثير من المواطنين.

وأكد أن الوزارة بذلت جهود كبيرة منذ تولي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الأزمة لا تكمن في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال مكاتب التموين على قدر ما تكون عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، والسرعة في اتخاذ القرارات، بجانب توضيح كافة آليات التسجيل الإلكتروني للمواطنين وكيفية التعامل معها، وتوصيل الشكاوى والتظلمات للجهات المعنية لفحصها والرد عليها.