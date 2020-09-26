رويترز: إسرائيل عقبة جديدة أمام مسعى السودان لإزالة إسمه من قوائم الإرهاب

كشف مسئولون سودانيون أنهم يقاومون بشدة ربط الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب بتطبيع الخرطوم العلاقات مع إسرائيل.

ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا قالت فيه إنه رغم مفاوضات استمرت أكثر من عام، يواجه السودان عقبة جديدة أمام رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تتمثل في مطالبته بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين في الحكومة السودانية قالوا إن السودان يقاوم الربط بين القضيتين، في الوقت الذي يصف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه صانع سلام تاريخي في الحملة الانتخابية.

وقال مسئول سوداني لرويترز يوم الخميس "السودان استكمل كل الشروط اللازمة... نتوقع شطبنا من القائمة قريبا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة إلى الكونجرس الأسبوع الماضي إن الإدارة تتطلع إلى إزالة السودان من القائمة في أكتوبر المقبل.

ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق لدى سؤالهما عن وضع المفاوضات.

وقال مصدران أمريكيان وآخر في الخليج إنه خلال محادثات مع قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هذا الأسبوع، لمح مسؤولون أمريكيون إلى أنهم يريدون من الخرطوم محاكاة نموذج الإمارات والبحرين وإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن" الولايات المتحدة عرضت على السودان أيضا مساعدات تنموية وإنسانية".

وقال مصدر بالحكومة السودانية "أوضح السودان للجانب الأمريكي أنه لا توجد علاقة بين شطب السودان من قائمة الإرهاب واستكشاف خيار العلاقات مع إسرائيل"، مكررا رسالة من حمدوك إلى بومبيو الشهر الماضي.